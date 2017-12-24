Первый полет самого большого в мире самолета-амфибии

В Китае самый большой в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый испытательный полет. На него уже есть 17 заказов от китайского правительства и различных компаний.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на китайские СМИ.

Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, может перевозить до 50 человек во время спасательных операций на море, или 12 тонн воды, которая закачивается при приводнении в течение 20 секунд, когда используется для тушения пожаров.

Максимальный взлетный вес новой машины составляет 53,5 тонны, дальность полета – 4,5 тыс. км.

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Кстати, китаец в собственном гараже создал машину-амфибию, с помощью которой он собирается спасаться от наводнений.