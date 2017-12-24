PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Техника / Первый полет самого большого в мире самолета-амфибии/

Первый полет самого большого в мире самолета-амфибии

В Китае самый большой в мире самолет-амфибия AG600 совершил первый испытательный полет. На него уже есть 17 заказов от китайского правительства и различных компаний.

Літак

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на китайские СМИ.

Он оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями, может перевозить до 50 человек во время спасательных операций на море, или 12 тонн воды, которая закачивается при приводнении в течение 20 секунд, когда используется для тушения пожаров.

Максимальный взлетный вес новой машины составляет 53,5 тонны, дальность полета – 4,5 тыс. км.

Читайте: ВСУ приняли на вооружение польский беспилотник Fly Eye

Кстати, китаец в собственном гараже создал машину-амфибию, с помощью которой он собирается спасаться от наводнений.

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх