Скоро вся страна будет праздновать и веселиться: к нам в гости идет череда новогодних и рождественских праздников.

Каждый житель страны сядет за праздничный стол и поднимет рюмку или бокал за год уходящий, год наступающий, год наступивший. И так – до бесконечности.

Ничего плохого в этом нет, если уметь правильно пить, чтобы не опьянеть в первые минуты или часы застолья.

Чтобы этого не произошло, и о застолье остались приятные воспоминания, учтите советы, которые для вас собрали специалисты.

На помощь придут лекарства

Сегодня в продаже совсем нетрудно найти таблетки для уменьшения тяги к алкоголю или лекарство против симптомов похмелья.

А вот предлагает ли фармакологическая промышленность что-то предотвращающее опьянение? Специальных препаратов для решения этой проблемы на сегодняшний день не существует.

Однако, неплохое средство чтобы не пьянеть – любой препарат, улучшающий работу желудка – например, известный Мезим или Фестал.

Пить его нужно в дозе, указанной в инструкции, не ранее, чем за час до начала застолья. Можно по этой схеме принять и обычный активированный уголь, чтобы не пьянеть. Считается, что если за час до употребления алкоголя выпить таблетку аспирина, процесс всасывания спирта несколько замедлится.

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Также воспользоваться можно группой препаратов-адсорбентов, которые действуют на уровне желудочно-кишечного тракта.

К таким относят: Энтеросгель, Белый Уголь, Фильтрум-СТИ и прочие.

Также специалисты советуют пить размеренно и правильно закусывать.

Как правильно пить?

До застолья

1. Утром в день застолья примите любой препарат, содержащий витамин В1. Он принимает участие в образовании алкогольдегидрогеназы — фермента, обезвреживающего алкоголь. Как раз к моменту застолья его уровень в организме повысится.

2. За 2—3 часа до застолья выпейте 50 г водки (коньяка). Это подготовит организм к нагрузке: печень “наладит” обезвреживание алкоголя, и его последующие дозы воспримутся легче. Если вы собираетесь пить не водку или коньяк, а вино или шампанское, сделайте “прививку” 100 г своего напитка.

3. За 20—30 минут перед застольем выпейте чашку крепкого чая с мятой или 1 чайной ложкой настойки элеутерококка или кофе с лимоном. Они помогут быть трезвее и лучше контролировать степень своего опьянения.

Во время застолья

1. Если в разгар веселья вы поняли, что перебираете, примите 4 таблетки активированного угля, запив его водой. Уголь нейтрализует алкоголь. И сделайте паузу хотя бы на полчаса.

2. Если вы все-таки намешали в своем желудке всякого, и он настоятельно просит его прочистить, не возражайте ему и не стесняйтесь. Рвота хорошо приводит в чувство.

3. Не задерживайте алкоголь во рту. Так вы быстро опьянеете. Ведь всасывание алкоголя происходит не только через стенки желудка. Наиболее интенсивно он проникает внутрь из полости рта.

4. Нельзя заканчивать обильное возлияние чашкой кофе. Бодрящий напиток усиливает действие спиртного. Лучше выпить зеленый чай. Он ослабит градус.

5. Во время застолья не забывайте есть. И делайте паузы в приеме алкоголя – будете трезвее.

6. Не смешивайте напитки. Реакция организма на смешивание разных спиртных напитков непредсказуема и проявляется индивидуально.

При смешивании алкогольных напитков (если этого нельзя избежать) помните о правиле “горки” – градус выпитого должен нарастать. Водку после пива пить можно, но не наоборот.

7. Запивайте спиртное только негазированными напитками. Углекислый газ способствует быстрому опьянению, поэтому спиртное и газировки несовместимы. Алкоголь можно запивать соками, морсами и компотами.

8. Откажитесь от сигарет. Это в большей степени касается людей, курящих нерегулярно. В буквальном смысле их может свалить с ног всего одна выкуренная сигарета.

9. Не пейте натощак. Ни в коем случае нельзя пить алкоголь на голодный желудок, иначе все другие методы не дадут желаемого эффекта.

10. Отдавайте предпочтение горячим закускам. Алкоголь нужно обильно закусывать горячей пищей. Мясные блюда, рыба, вареный картофель с маслом или салом, а также петрушка и лимон (цитрусовые) значительно снижают степень опьянения.

11. В перерывах между тостами пейте больше воды и соков. А от сладких напитков откажитесь – они ускоряют всасывание алкоголя в кровь.

12. Больше двигайтесь. Любое движение ускоряет обменные процессы, и алкоголь выводится быстрее.

Выполнение этих несложных рекомендаций позволит вам долго не пьянеть даже при больших дозах выпитого спиртного. Но в любом случае, нужно постоянно себя контролировать, поскольку каждый организм индивидуален и не все общие рекомендации могут помочь именно вам.

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