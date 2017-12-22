4 продукта, которые нужно есть зимой

Из-за сосудистых спазмов на холоде, зимой нужно есть продукты, которые предотвращают тромбоз и эмболию.

Об этом сообщают НовостиЮ.

Одним из лучших продуктов является лимон, который улучшает кровообращение и повышает выработку красных кровяных телец.

Еще одним продуктом, который улучшает сосудистую проходимость является оливковое масло. Она поможет сохранить эластичность сосудистой ткани и способствует уменьшению холестериновых отложений в сосудах.

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Такую же пользу организму принесет и авокадо. Одну его половину нужно есть три раза в неделю.

Также нужно употреблять сельдерей, который уменьшает содержание в крови кортизола – гормона стресса.

К слову, ученые из Пенсильванского университета доказали, что употребление в пищу рыбы повышает интеллект и способствует улучшению сна.