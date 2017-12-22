Как проснуться в плохую погоду и быть целый день бодрым

Чтобы легче вставать по утрам необходимо пить воду с лимоном, принимать контрастный душ и делать разминку.

Об этом пишет sravni.ru.

Также есть еще несколько советов, как чувствовать себя бодрым, когда на улице плохая погода.

Совет №1: Проветривайте комнату перед сном

Желательно проветривать комнату перед сном. Можно также обзавестись удобной подушкой и матрасом. Некоторым помогают подушки с травами. Также отходить ко сну желательно в одно и то же время.

Совет №2: Сон 8 часов в день

В среднем советуют 6–8 часов, но ведь кому-то достаточно 4-х часов, а кому-то и 10-ти мало будет. Лучше соблюдать режим сна, организм приспособится, и будет легче как засыпать вечером, так и вставать утром.

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Совет №3: После подъема выпивайте стакан воды с лимоном

Такая вода хорошо освежает и не приносит искусственного возбуждения, которое потом оборачивается упадком сил по окончании действия.

Совет №4: Съешьте яблоко

По словам повара-кондитера Романа Кравченко, от яблока просыпаешься лучше, чем от кофе.

Совет №5: Сделайте разминку

Утром — разминка (2 мин) и 4 подхода отжиманий (40/30/20/10). Днем — 4 подхода на турнике.

Совет №6: Примите контрастный душ

Холодный или контрастный душ моментально избавляет ото сна. Многим хватает и умывания.

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