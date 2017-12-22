Какой продукт повышает интеллект и улучшает сон

Ученые из Пенсильванского университета доказали, что употребление в пищу рыбы повышает интеллект и способствует улучшению сна.

Исследование проводилось среди детей, результаты которого опубликовал сайт Eurekalert.

Рание влияние жирных кислот омега-3, содержащихся в рыбе, на умственную деятельность и улучшение сна была изучена недостаточно.

Так, в исследовании принял участие 541 ребенок из Китая в возрасте от 9 до 11 лет — 54% составляли мальчики, 46% — девочки.

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По результатам тестов выяснилось, что у детей, которые ели рыбу не реже раза в неделю, отмечалось меньшее количество нарушений сна. Кроме того, они в среднем набрали в тестах на IQ на 4,8 пункта больше, чем их сверстники, употребляющие этот продукт редко или вообще никогда.

По мнению ученых, результаты исследования свидетельствуют в пользу того, что детям следует чаще давать рыбу. Ребенку можно принимать ее в пищу, начиная с двухлетнего возраста, причем чем раньше “познакомить” ребенка с этим продуктом, тем лучше он будет воспринимать его на вкус.

Напомним, фруктовые соки опасны для детей.