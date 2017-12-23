В Украине накануне праздников запретили Панкреатин и Линекс

От 22 декабря 2017 года в Украине временно запрещена реализация (торговля) и употребление Панкреатина, говорится в постановлении Госслужбы по лекарственным средствам.

– Временно запрещаю реализацию и применение лекарственного препарата Панкреатин, порошок (субстанция) в полиэтиленовых мешках для производства нестерильных лекарственных средств, серии 222.621, производства Германии, – говорится в распоряжении на сайте ведомства.

При этом пресс-служба ведомства отметила, что субъектам хозяйствования, которые хранят, реализуют и применяют данные лекарственные препараты, следует срочно проверить наличие этих средств. При нахождении препаратов их следует изъять из продажи и поместить в карантин.

Отметим, что Панкреатин зачастую назначается при нарушении привычного рациона или чрезмерном употреблении “тяжелой” пищи. Препарат также употребляют при повышенном газообразовании, тяжести и диспепсических явлениях, вызванных нарушением диетического режима.

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Отметим, ранее в Украине ввели запрет на пробиотик Линекс, который применяется для восстановления микрофлоры кишечника, в частности, после приема антибиотиков.

Напомним, Кабмин Украины расширил список препаратов, которые включены в Нацперечень бесплатных лекарств.

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