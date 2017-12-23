Ученые назвали напиток, “убивающий” человеческую память

Злоупотребление газированными напитками может вызвать проблемы с памятью и уменьшить объем мозга.

Об этом пишет healthystyle.info.

Люди, которые ежедневно употребляют диетическую газированную воду, в три раза чаще страдают от инсультов и деменции, чем те, кто вообще его не пьет. В исследовании приняли участие около 4300 человек в возрасте от 45 лет, которых ученые трижды за семь лет опрашивали, собирая данные о количестве потребляемой газированной воды и случаи инсульта и развития слабоумия.

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Другое исследование, проведенное теми же учеными, демонстрирует уменьшение объема мозга у тех, кто пил диетическую газировку хотя бы раз в день. В том же исследовании отмечается, что употребление сладких напитков, как газировки, так и фруктовых соков, тоже уменьшает объемы мозга и ухудшает память. Здесь выводы делались на основе опроса 4000 человек об потребляемые напитки и сканирование их мозга.

Отмечается, что причины, по которым диетические напитки имеют негативное влияние на мозг, пока не ясны до конца, но исследователи связывают это с ухудшением циркуляции крови. Так что попытки сократить количество потребляемых калорий с помощью напитков с искусственными подсластителями в результате все равно негативно сказывается на здоровье. Вместо них исследователи рекомендуют пить обычную воду.

К слову, согласно результатам экспериментов ученых из Эксетерского университета, люди, которые употребляют спиртное после обучения, запоминают лучше тех, кто не пил вообще.