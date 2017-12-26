3 ванночки для ног от простуды

Частые перемены погоды отрицательно влияют на здоровье. Уберечься от вирусов и инфекций помогут ванночки для ног.

Рецепты ванночек предлагает zdorovia.com.ua.

Горячая ванночка с горчицей

Наполните глубокую миску горячей водой (температура 40-42 градуса), растворите в ней 1-2 ст. ложки сухой горчицы, сядьте удобно, расслабьтесь, опустив ноги в воду. Постепенно подливайте горячую воду.

Тепла соляная ванночка

Налейте в миску воду температурой 37-38 градусов, растворите полную столовую ложку поваренной или морской соли. В конце процедуры облейте ноги теплой водой, вытрите, наденьте носки и ложитесь спать.

Ванночка с травами

Смешайте поровну цветки ромашки, листья мяты перечной, крапивы и шалфея. 4-5 столовых ложек сбора залейте литром кипятка, накройте крышкой и поставьте на огонь на 20-30 минут. Настой процедите и влейте в миску, разбавив теплой водой до 37-39 градусов.

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