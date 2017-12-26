Назван лучший возраст для обучения

Ученные выяснили, что в возрасте от 17 до 20 лет человеку легче всего усваивать новую информацию.

Об этом пишет Nature Communications.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие 232 человека в возрасте от 8 до 25 лет, нужно было решить логическое задание с вариантами ответа, обучаясь с помощью подсказок компьютера.

По результатам сканирования мозга стало известно, что активность полосатого тела, играющего большую роль в процессе обучения, достигала максимума у людей в возрасте от 17 до 20 лет.

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По словам ученых, именно этот возраст является уникальным этапом, на котором мозг человека эффективнее всего воспринимает информацию.

К слову, злоупотребление газированными напитками может вызвать проблемы с памятью и уменьшить объем мозга.