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Создано супер-лекарство от ВИЧ

Американским ученым из Йельского университета после длительных экспериментов удалось создать эффективный препарат против ВИЧ-инфекции.

Дослідження

Об этом пишет vistanews.ru.

Он воздействует на фермент, который помогает ВИЧ проникать в структуру ДНК.

Все исследования проводились на мышах, и они прошли успешно. Теперь препарат можно применять и людям.

Ученые утверждают, что новое лекарство не имеет побочных эффектов для организма, что выгодно отличает его от уже существующих.

Сейчас они договариваются с фармацевтическими компаниями, чтобы начать его производство.

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Ранее американские биологи изобрели модифицированные иммунные клетки ДНК, которые начали распознавать клетки, зараженные ВИЧ, и уничтожать их до начала разрушения иммунитета.

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