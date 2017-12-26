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Ученые доказали пользу лишнего веса

Люди с лишним весом более спокойные, демонстрируют психологическую устойчивость и чувствуют себя счастливее худых.

Об этом заявили ученые Бристольского университета, которые проанализировали данные более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет, пишет The Independent.

– Участники с генетической склонностью к полноте реже нервничали или отмечали, что находятся в напряжении, — заявили ученые.

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Но несмотря на позитивный психологический аспект, лишний вес провоцирует проблемы с сердцем, гипертонию, диабет и повышает вероятность инсульта.

Ранее Факты ICTV писали, что процессы старения можно нарушить и даже прервать на неопределенный срок с помощью нормализации обмена веществ.

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