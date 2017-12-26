Японию атаковал смертельный вирус – умерли более 500 человек

В Японии выявили загадочный вирус, который убил уже более полутысячи человек. А лекарства от таинственной болезни до сих пор нет.

Известные антибиотики бесполезны, больной сгорает всего за несколько часов, передает ren.tv.

Отеки, слабость, жар, обычное недомогание, возможно поражение кожи, тяжелое дыхание – такие симптомы новой болезни. В группе риска – те, кому за 30.

– У большинства инфицированных пациентов обнаружена бактерия, которая явно отличается от стрептококка группы А. Особенно осторожными должны быть пожилые. Симптомы могут проявиться даже у тех, кто не страдает хроническими заболеваниями, – рассказывает профессор Кен Кукучи.

Врачи не знают, что с этим делать, потому что инфекция распространяется стремительно, убивая пациента буквально за 10 часов.

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