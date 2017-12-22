Мужчина в Киеве вызвал полицию из-за “обычной” сосиски

В Киеве возле станции метро Выдубичи мужчина вызвал полицию из-за того, что ему продали обычную сосиску в тесте вместо охотничьей.
Об этом сообщает Сегодня.
Как стало известно из записанных вызовов патрульных, событие произошло еще 5 декабря.
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Мужчина купил сосиску в тесте в киоске на остановке маршруток. Из-за обмана разъяренный мужчина вызвал полицию.
Ранее 70-летняя жительница Полтавы обманула телефонных мошенников, которые хотели у нее выманить $2 тыс.
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