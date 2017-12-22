Мужчина в Киеве вызвал полицию из-за “обычной” сосиски

В Киеве возле станции метро Выдубичи мужчина вызвал полицию из-за того, что ему продали обычную сосиску в тесте вместо охотничьей.

Об этом сообщает Сегодня.

Как стало известно из записанных вызовов патрульных, событие произошло еще 5 декабря.

Читайте: Молитва в помощь. Попытка ограбления обернулась для мошенника фиаско

Мужчина купил сосиску в тесте в киоске на остановке маршруток. Из-за обмана разъяренный мужчина вызвал полицию.

Ранее 70-летняя жительница Полтавы обманула телефонных мошенников, которые хотели у нее выманить $2 тыс.