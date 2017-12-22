Грабителя магазина избили огромной секс-игрушкой

В Барнауле (Россия) посетитель секс-шопа мастерски прогнал грабителя: избил его огромным розовым фаллоимитатором, а затем пустился в погоню.

Запись инцидента с камер видеонаблюдения публикует РЕН ТВ.

На видео видно, как в магазин сначала заходит мужчина и осматривает витрины. За ним в салон входит грабитель и нападает на продавца.

Воспользовавшись невнимательностью злоумышленника, посетитель хватает с прилавка огромный розовый фаллоимитатор и начинает избивать его.

Грабитель убегает из секс-шопа, но покупатель пускается в погоню. Удалось ли задержать грабителя, неизвестно.

Читайте: Позу-камасутру с логотипа к ЧМ по шахматам воплотили в жизнь

Мы также писали о том, почему нельзя заниматься сексом на Новый год 2018.