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Грабителя магазина избили огромной секс-игрушкой

В Барнауле (Россия) посетитель секс-шопа мастерски прогнал грабителя: избил его огромным розовым фаллоимитатором, а затем пустился в погоню.

Запись инцидента с камер видеонаблюдения публикует РЕН ТВ.

На видео видно, как в магазин сначала заходит мужчина и осматривает витрины. За ним в салон входит грабитель и нападает на продавца.

Воспользовавшись невнимательностью злоумышленника, посетитель хватает с прилавка огромный розовый фаллоимитатор и начинает избивать его.

Грабитель убегает из секс-шопа, но покупатель пускается в погоню. Удалось ли задержать грабителя, неизвестно.

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