Nokia против iPhone: В Дизель Шоу сравнили культовые телефоны

Комики Дизель Шоу сравнили преимущества и недостатки легендарного телефона Nokia 3310 и смартфона iPhone, чтобы выяснить, какой из них лучше.

Хотя смартфон во многом опережает Nokia, до выдержки последнего ему далеко.

Ведь если уронить iPhone и повредить экран, то его замена обойдется в $100.

– Помню, как уронила телефон мужу на ногу – перелом. За рентген и гипс заплатили $100, а телефону хоть бы хны, – рассказывают о Nokia.

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К слову, актеры Дизель Шоу высмеяли жен украинских депутатов, которые на отдыхе в теплых странах меряются богатствами, пока их мужей призывают к ответственности за коррупцию.