Аспирантка британского университета создала рождественский венок и елку из стволовых клеток.
Рисунки созданы с помощью инновационных методов лазерной визуализации, которые используют в рамках программы исследований регенеративной медицины, сообщается на сайте Саутхемптонського университета.
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Зеленые элементы – это клетки коллагена, а красные – жировые клетки, которые получают из костного мозга человека.
Новинка от британских ученых – елка из стволовых клеток / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что ученые из Массачусетского технологического института создали растения, которые умеют светиться в темноте. Свет от них настолько яркий, что они вполне могут заменить настольную лампу.
Фото: University of Southampton.
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