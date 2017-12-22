Аспирантка британского университета создала рождественский венок и елку из стволовых клеток.

Рисунки созданы с помощью инновационных методов лазерной визуализации, которые используют в рамках программы исследований регенеративной медицины, сообщается на сайте Саутхемптонського университета.

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Зеленые элементы – это клетки коллагена, а красные – жировые клетки, которые получают из костного мозга человека.



Новинка от британских ученых – елка из стволовых клеток / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что ученые из Массачусетского технологического института создали растения, которые умеют светиться в темноте. Свет от них настолько яркий, что они вполне могут заменить настольную лампу.

Фото: University of Southampton.