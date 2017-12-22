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Чтоб не украли. На вокзале в России установили елку на крыше

В Нижнем Новгороде на Московском вокзале установили елку на крыше.

С Москвы поступило распоряжение украсить елку к Новому году, но вокзал в Нижнем Новгороде находится на реконструкции и украшать пока нечего, сообщает Mash.

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Однако сотрудники РЖД не растерялись и нашли на складе старую двухметровую елку. Вокруг вокзала ездит техника, потому они решили поставить елку на козырек здания.

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Чтоб не украли. На вокзале в России установили елку на крыше / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV рассказывали, как в Ирландии 74-летняя женщина нарядила елку разноцветными женскими трусиками-стрингами, упакованными в прозрачный шар.

Фото: Mash/Мэш.

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