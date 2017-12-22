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В Twitter и ВК убили Навального. А он дома – ест пельмени

В Twitter и ВКонтакте появилась фейковая информация о том, что оппозиционный политик Алексей Навальный умер.

Об этом сообщает Медуза.

Неправдивую информацию распространяли страницы под названием Meduza.

Сообщения репостнули десятки сообществ, однако когда эта информация попала к Навальному он написал: Не, живой вроде. Сижу дома и ем пельмени на ужин.

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Сейчас все сообщения о смерти политика были удалены.

К слову, перед президентскими выборами в РФ в сети стал снова популярным сатирический короткометражный мультфильм под названием 12 лет Путина за 2 минуты еще с 2012 года.

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