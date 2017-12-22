Свалку в России полили духами перед приездом Путина

Мусорный полигон в Кучино (РФ) полили ароматической жидкостью перед приездом президента РФ Владимира Путина в Академию РВСН, которая находится неподалеку.

Об этом пишет и публикует видео mk.ru.

На ролике показан трактор, из специального устройства на котором бьет аэрозольная струя, однако.

По свидетельствам очевидцев, уже в нескольких метрах от трактора эффект от “духов” заканчивается, и вновь появляется вонь.

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Всего сейчас в районе свалки работают три таких мобильных аэрозоля, также там развернут круглосуточный оперативный штаб МЧС.



Напомним, в сентября сотрудникам Яндекс запретили выходить в туалет из-за визита Путина.