PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / LOL / Свалку в России полили духами перед приездом Путина/

Свалку в России полили духами перед приездом Путина

Мусорный полигон в Кучино (РФ) полили ароматической жидкостью перед приездом президента РФ Владимира Путина в Академию РВСН, которая находится неподалеку.

путин

Об этом пишет и публикует видео mk.ru.

На ролике показан трактор, из специального устройства на котором бьет аэрозольная струя, однако.

По свидетельствам очевидцев, уже в нескольких метрах от трактора эффект от “духов” заканчивается, и вновь появляется вонь.

Читайте: В России хотят урезать права Путина

Всего сейчас в районе свалки работают три таких мобильных аэрозоля, также там развернут круглосуточный оперативный штаб МЧС.

Напомним, в сентября сотрудникам Яндекс запретили выходить в туалет из-за визита Путина.

Теги:
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх