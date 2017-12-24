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На что готовы девушки ради iPhone X – в Дизель Шоу/
На что готовы девушки ради iPhone X – в Дизель Шоу
Комики Дизель Шоу высмеяли девушек, которые в стремлении заполучить новый iPhone X, порой доходят до маразма.
Некоторые готовы сутками стоять в очереди и даже…изменить мужу.
Как оказалось, мечтают о iPhone X женщины всех возрастов – об этом в новом выпуске Дизель Шоу.
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Ранее в Дизель Шоу сравнили преимущества и недостатки легендарного телефона Nokia 3310 и смартфона iPhone, чтобы выяснить, какой из них лучше.
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