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Киркоров опозорился в российском шоу из-за “глиттера” и стал мемом

Певец Филипп Киркоров в эфире одного из российских шоу неправильно расслышал произнесенное со сцены слово “глиттер” (glitter), восприняв его за “клитор”, и стал мемом.

Ведущая шоу Вера Брежнева презентовала одну из финалисток шоу, отмечая ее собственный стиль.

– Собственный почерк. Естественно, это подходит под все. Невероятный блеск, твой глиттер! – произнесла она.

Однако на лице Филиппа Киркорова, расслышавшего “клитор”, появились изумление и шок.

Брежнева объяснила, что глиттер – это блестки. В свое оправдание певец сказал, что “глуховат” в силу возраста.

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Киркоров опозорился в российском шоу из-за “глиттера” и стал мемом / 4 фотографии

Кстати, Филипп Киркоров собирается на Евровидение-2018 в роли продюсера.

Видео: Rick

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