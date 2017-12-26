Россиянин переоделся в покойную мать и пошел за кредитом

В Москве 39-летний мужчина, переодевшись в вещи своей покойной матери, пришел в банк с ее паспортом, чтобы получить кредитную карту с лимитом 75 тыс. рублей.

Об этом сообщает местная полиция.

Сотрудников кредитной организации смутил внешний вид клиента и предъявленный им документ, после чего они вызвали полицию. Злоумышленник успел скрыться, но позже был задержан правоохранителями.

Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также мошенничество.

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К слову, в Барнауле (Россия) посетитель секс-шопа искусно прогнал грабителя, избив его огромным розовым фаллоимитатором.

Фото: mk.ru