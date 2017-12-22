Банда псевдоврачей 5 лет “лечила” спутниковой телефонией

Полиция задержала 10 преступников, которые 5 лет выдавали себя за иностранных врачей. За это время они обманули не менее 1200 украинцев.

– Проведена широкомасштабная операция с участием около 500 правоохранителей. Одновременно проведено 100 обысков в 7 городах страны. Ликвидирована преступная организация, которая на протяжении 5 лет обманула не менее 1200 доверчивых граждан, – сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, у преступников изъяли имущество и денег на общую сумму более 5 млн грн. Они выбирали одиноких граждан, преимущественно пожилого возраста и предлагали лечение с помощью новейших технологий и вымышленных лекарств якобы иностранного производства.

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– Успешно лечили тяжелые заболевания, в том числе неизлечимые (Альцгеймер и Паркинсон). Вместо этого пострадавшим реализовывали дешевые отечественные лекарства или биологически активные добавки, – добавил Луценко.

Задержанным грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.











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Фото: Вячеслав Аброськин.