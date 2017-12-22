Детский мир на улице Малышко в Киеве вчера около 20.00 “заминировал” 42-летний мужчина, который объяснил свой поступок обидой на охранника заведения. Из торгового центра эвакуировали 120 человек.

Об этом сообщает столичная полиция.

Взрывотехники тщательно осмотрели ТЦ и прилегающую территорию, однако опасных предметов и веществ не обнаружили.

– Мы выяснили, что звонок поступил с мобильного телефона, принадлежащего жителю Святошинского района столицы. На момент нашего визита мужчина находился дома и употреблял спиртное. Нам он объяснил, что после конфликта с охранником торгового центра решил ему отомстить, поэтому сообщил о взрывчатке, – рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Мужчину задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено дело по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 – заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.





Киевлянин обиделся на охрану и “заминировал” Детский мир / 3 фотографии

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Напомним, в ноябре в Украине зафиксировали 13 сообщений о “минировании”. В частности в Киеве “заминировали” телеканал ICTV, ряд торговых центров и станций метро. Впоследствии выяснилось, что часть звонков поступила из России.

Фото: kyiv.npu.gov.ua