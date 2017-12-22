Люди прыгают из окон горящего фитнес-центра в Южной Корее

В сауне фитнес-центра Чечхона в Южной Кореи вспыхнул пожар. На видео видно, как люди спасаются из горящего здания – выпрыгивают из окон и выбираются на крышу. В пожаре погибло 29 человек, еще 26 травмированы.

Пожар начался с подвала и охватил все восьмиэтажное здание. Спасаясь от огня, люди вылезали из окон и прыгали с крыши на растянутые пожарными тенты.

Для тушения огня задействовали 20 пожарных машин, сообщает Daily Mail.

Причиной пожара стал автомобиль, загоревшийся на внутренней парковке. Основными жертвами стали посетители сауны, находящейся на втором этаже фитнес-центра, там погибло 20 человек.

В настоящий момент пожар потушен, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Недавно в Киеве произошел пожар в 9-этажном жилом доме. Эвакуировали 25 человек, троих детей госпитализировали с отравлением.

Видео, фото: Kamel Sobhy, Imgur