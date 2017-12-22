Мама покормила трехмесячного ребенка и он умер

На улице Научной во Львове внезапно умер трехмесячный ребенок. Смерть наступила в результате удушения желудочным содержимым после кормления.

Информация о внезапной смерти младенца, матерью которой является 31-летняя львовянка, поступила от врачей скорой медицинской помощи 16 декабря, передает Нацполиция.

Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, никаких видимых признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружила. Судмедэкспертиза показала, что смерть ребенка наступила в результате асфиксии желудочным содержимым после кормления младенца.

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Открыто уголовное производство из-за злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Продолжается досудебное расследование.

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