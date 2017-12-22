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Москвич умер, надев очки виртуальной реальности

На северо-западе Москвы 44-летний мужчина скончался от кровопотери после того, как упал в очках виртуальной реальности на стеклянный столик.

Тело мужчины обнаружила его мать, когда пришла в гости. Открыв дверь своим ключом, женщина обнаружила сына лежащим лицом вниз в очках на полу. Все стены и пол вокруг были залиты кровью, сообщает телеграмм-канал Mash.

Москвич купил себе очки виртуальной реальности и решил погулять в них по квартире. В тот момент была запущена картинка, не вполне совпадающая по масштабам со стандартной столичной квартирой.

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Мужчина споткнулся о стеклянный столик, упал на него и сильно порезался. В результате он скончался от потери крови. Это первая смерть в очках виртуальной реальности в российской столице.

Напомним, в Москве девушка умерла от отравления неизвестным веществом после ужина японскими роллами.

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