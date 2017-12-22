На Харьковщине мужчина открыл огонь по полицейским и застрелился

В Харьковской области мужчина открыл огонь по полицейским, а затем выстрелил себе в голову. Он умер в больнице.

Об этом сообщает ГУ НП в Харьковской области.

В Лозовский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный пытается демонтировать электросчетчик, однако полицейские не обнаружили вора, когда приехали на место.

– Сотрудники полиции вышли на улицу и продолжили осмотр прилегающей территории. В это время из подъезда выбежал неизвестный и выстрелил несколько раз из неустановленного оружия в сторону служебного автомобиля, помчался в другое здание, возле которого выстрелил себе в голову. Бригадой скорой помощи в бессознательном состоянии мужчина был госпитализирован в отделение реанимации. Во время операции он умер, – говорится в сообщении.

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Табельное огнестрельное оружие правоохранителями не применялась. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства.

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