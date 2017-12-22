Под Киевом полиция остановила авто с обогащенным ураном из ЧАЭС

В селе Старые Петровцы Вышгородского района полицейские задержали двух харьковчан 48 и 65 лет при попытке незаконного вывоза обогащенного урана из зоны ЧАЭС.

Об этом сообщает ГУ НП в Киевской области.

Работники одного из научных учреждений на автомобиле ехали в сторону столицы. В салоне их автомобиля правоохранители обнаружили спортивную сумку с радиоактивными материалами.

За попытку вывоза радиоактивных веществ им может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Продолжаются следственные действия. Устанавливается пункт доставки обогащенного урана и цель его дальнейшего использования.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.









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