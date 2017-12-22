Понятого арестовали после обыска – украл 20 тыс. грн

Камера полицейского сняла, как понятой на обыске ворует 20 тыс грн.

– Интересный случай произошел вчера. Во время проведения одного из более 80 обысков в Киеве был приглашен понятым местный житель. Он не растерялся: во время обыска в квартире похитил 20 тысяч гривен, – рассказал первый заместитель начальника полиции Вячеслав Аброськин.

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По его словам, когда обыскиваемый заявил о пропаже денег, полиция пересмотрела видеосъемку обыска и задержала вора.

Случилось это, когда полиция задерживала 10 преступников, которые 5 лет выдавали себя за иностранных врачей. За это время они обманули не менее 1200 украинцев.