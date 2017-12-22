PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Понятого арестовали после обыска - украл 20 тыс. грн/

Понятого арестовали после обыска – украл 20 тыс. грн

Камера полицейского сняла, как понятой на обыске ворует 20 тыс грн.

– Интересный случай произошел вчера. Во время проведения одного из более 80 обысков в Киеве был приглашен понятым местный житель. Он не растерялся: во время обыска в квартире похитил 20 тысяч гривен, – рассказал первый заместитель начальника полиции Вячеслав Аброськин.

Читайте:  Под Киевом полиция остановила авто с обогащенным ураном из ЧАЭС

По его словам, когда обыскиваемый заявил о пропаже денег, полиция пересмотрела видеосъемку обыска и задержала вора.

Случилось это, когда полиция задерживала 10 преступников, которые 5 лет выдавали себя за иностранных врачей. За это время они обманули не менее 1200 украинцев.

Теги: ,
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх