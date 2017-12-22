Мощный взрыв в Неаполе – бомбу заложили в посылку

В Неаполе двое человек получили травмы в результате взрыва почтовой посылки, в которой находилось взрывное устройство. Один из пострадавших скончался в больнице.

Взрыв был сильным, нанесен ущерб фасадам домов и припаркованным поблизости автомобилям, сообщает итальянская телерадиокомпания RAI.

По информации, один из пострадавших скончался в больнице.

Полиция открыла расследование.

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Фото: RAI