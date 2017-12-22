В Суворовском районе Одессы произошла перестрелка, один из участников конфликта забаррикадировался в автосалоне. В городе введен оперативный план Гром.

Информация о стрельбе на ул. Атамана Головатого поступила в полицию в 10.14. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство ГУНП в Одесской области.

Предварительно установлено, что между группой лиц возник конфликт, в результате которого началась стрельба. Один из участников конфликта забаррикадировался внутри автосалона.

По словам полицейских, бандиты взяли в заложники персонал автосалона и требовали дать им уйти.

Очевидцы говорят, полиция задерживала бандитов в соседнем дворе. Они отстреливались и через крышу дома ушли в автосалон. Одного удалось скрутить, второй скрылся с какой-то сумкой (в ней, видимо, лежит награбленное).

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Стрельба в Одессе: в автосалоне захватили заложников / 5 фотографий

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Фото: Нацполиция, Думская