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Всюду кровь: массовая драка в метро Киева

На станции метро Крещатик четверо парней сильно избили двух пассажиров. У одного из них ужасная гематома и кровотечение на левой части лица.

Об этом сообщил журналист Владислав Антовнов.

– Двое вышли на Арсенальной. Один вышел на станции Дарница, второй с девушкой в ​​розовой куртке поехали до конечной станции. У главного инициатора татуировка на шее к подбородку на левой части, – написал журналист.

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По его словам, избитые ребята остались на станции Крещатик.

Подробности конфликта не сообщаются.

Ранее Факты ICTV писали, что в Суворовском районе Одессы произошла перестрелка, один из участников конфликта забаррикадировался в автосалоне. В городе введен оперативный план Гром.

Фотоdtp.kiev.ua.

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