В Италии медик убивал пациентов по заказу похоронного бюро

На Сицилии (Италия) арестовали медбрата скорой помощи, которого подозревают в нескольких убийствах пациентов по заказу похоронного бюро, связанного с мафией.

Об этом сообщает Quotidiano.

По версии следствия, 42-летний медик во время инъекций вводил пациентам пузырек воздуха и те умирали от воздушной эмболии.

В то время как родственники покойных пребывали в состоянии шока, он навязывал им услуги конкретного похоронного бюро, связанного с сицилийской мафией и получал за каждую жертву по €300.

Все убитые медиком пациенты были неизлечимо больны, а двое из них находились в преклонном возрасте, поэтому их смерть тщательно не расследовалась.

Читайте: Россиянин 5 часов избивал жену и снимал это на видео. Она умерла

По предварительным данным, речь не идет об эвтаназии – следствие подозревает совершение убийств из корыстных побуждений.

На данный момент фельдшеру инкриминируют три убийства, однако, по данным прокуратуры, с 2012 по 2016 год подобным образом могли быть убиты до 50 человек, причем убийца мог иметь сообщников.

Ранее в США 36-летний хирург застрелил двух сыновей, а затем покончил с собой.