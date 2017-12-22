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В Одессе бензовоз протаранил машины и въехал в магазин

В Одессе бензовоз протаранил четыре автомобиля и въехал в магазин. Водитель заявил, что у машины отказали тормоза.

Очевидцы рассказали, что неуправляемая машина пересекла проспект и направилась по узкому проезду, попутно тараня припаркованные машины. Бензовоз остановился после того, как по пандусу въехал в здание магазина, передает Думская.

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В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как жители столицы самостоятельно передвинули неудачно припаркованный автомобиль на трамвайных путях.

Фото: Думская.

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