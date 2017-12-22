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Остался только горшок: в Неаполе украли новогоднюю ель

В Неаполе из популярной среди туристов Галереи Умберто I украли новогоднюю елку, установленную там менее чем за сутки до происшествия. Но вскоре полиция нашла дерево неподалеку от места кражи.

Ялинка в Неаполі

Вместе с деревом грабители унесли почти все украшения, сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянские СМИ.

От елки остался только горшок, небольшая часть ствола и несколько елочных игрушек.

Дерево нашли в переулке Терцо Полити в районе Испанские кварталы, расположенном в непосредственной близости от места кражи.

О том, смогли ли карабинеры, найти грабителей, не сообщается.

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Ранее Факты ICTV писали, что ученые из Массачусетского технологического института создали растения, которые умеют светиться в темноте. Свет от них настолько яркий, что они вполне могут заменить настольную лампу.

Фотоtg24.sky.itGiornaleLORA

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