PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия / Кровавая ДТП между ВАЗом и автобусом во Львовской области/

Кровавая ДТП между ВАЗом и автобусом во Львовской области

В Стрыйском районе Львовской области сегодня в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ 2106 с рейсовым автобусом Газель госпитализированы пять человек.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 7.40 возле села Конюхов.

В результате столкновения автомобиля с рейсовым автобусом, ехавшим по маршруту Стрый-Колодница получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу оба водителя и трое пассажиров автобуса (двое мужчин и женщина, жители Стрыйского района).

Спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля. 

Читайте: Смертельное ДТП в Киеве – BMW протаранил отбойник и “взлетел”

Кроме того, специалисты ГСЧС промыли дорогу от разлитых горюче-смазочных материалов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения), которое предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

К слову, 21 декабря, также во Львовской области столкнулись автобус и Газель, в результате чего пострадали 8 человек.

Теги: ,
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх