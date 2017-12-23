Кровавая ДТП между ВАЗом и автобусом во Львовской области

В Стрыйском районе Львовской области сегодня в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ 2106 с рейсовым автобусом Газель госпитализированы пять человек.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 7.40 возле села Конюхов.

В результате столкновения автомобиля с рейсовым автобусом, ехавшим по маршруту Стрый-Колодница получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в больницу оба водителя и трое пассажиров автобуса (двое мужчин и женщина, жители Стрыйского района).

Спасатели с помощью гидравлических ножниц провели работы по деблокированию пострадавшего из автомобиля.

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Кроме того, специалисты ГСЧС промыли дорогу от разлитых горюче-смазочных материалов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения), которое предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

К слову, 21 декабря, также во Львовской области столкнулись автобус и Газель, в результате чего пострадали 8 человек.