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Страшный пожар в ТЦ на Филиппинах: около 40 погибших

На Филиппинах в торговом центре города Давао в субботу вечером произошел масштабный пожар. Погибли по меньшей мере 37 человек, шестерых удалось спасти.

Пожежа

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что пожар вспыхнул в мебельном магазине на третьем уровне ТЦ и быстро охватил офис на верхнем этаже.

Большинство из погибших были сотрудниками аутсорсингового колл-центра.

Причина пожара пока неизвестна.

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К слову, на днях 23 человека погибли в результате пожара в фитнес-клубе в южно-корейском городе Чечхон.

Фото: скрин видео

Видео: CBS SF Bay Area

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