В многоэтажке по улице Данила Галицкого в Днипре около в 5.30 прогремел взрыв. Это произошло, когда сотрудница полиции открывала дверь своей квартиры.

Женщину доставили в больницу, проводятся неотложные следственные действия, сообщает областная полиция.

Открыто производство по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины – посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

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По данным Информатора, взрывчатка находилась над дверью и сработала, когда утром женщина заходила в свою квартиру. От взрыва во всем подъезде вылетели стекла.











В Днипре взорвали квартиру сотрудницы полиции / 6 фотографий

Напомним, недавно в Желтых Водах подорвали авто полицейских.

Фото, видео: dp.informator.ua