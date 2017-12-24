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В Китае произошла авария на ТЭС, погибли люди

В Восточном Китае в результате разрыва паропровода на тепловой электростанции погибли пять человек.

Об этом сообщает Синьхуа.

– Трагедия произошла в субботу примерно в 13.47 в котельной на тепловой электростанции Фусинь в поселке Синьфен района Наньху города Цзясин.

В результате аварии 9 работников получили ранения. Четыре из них скончались в больнице в тот день, – говорится в сообщении.

Позже скончался еще один человек.

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Причины инцидента расследуются.

Напомним о страшном пожаре на Филиппинах, где погибли 50 человек.

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