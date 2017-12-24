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В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП

В пригороде словацкого Кошице утром 23 декабря произошло ДТП – микроавтобус Renault Master выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Suzuki Ignis.

ДТП

Шесть украинцев и словак пострадали в ДТП под Кошице в субботу, все госпитализированы, пишет Интерфакс-Украина.

Семь человек получили ранение.

По неофициальной информации, минивэн выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с легковым автомобилем.

– Некоторых раненых пришлось из разбитых автомобилей высвобождать. Легковой автомобиль был перевернут на крышу, – рассказал операционный директор Регионального управления пожарно-защитной команды в Кошице, освободивший водителя минивэна.

– У пострадавших были умеренные и легкие травмы, – рассказала пресс-секретарь Спасательного центра Алена Крчова.

Полицейские расследуют причины дорожно-транспортного происшествия и степень вины его участников.

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В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП / 3 фотографии

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К слову, 21 декабря, также во Львовской области столкнулись автобус и Газель, в результате чего пострадали 8 человек.

ФотоKarpatnews.in.ua

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