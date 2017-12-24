В Яремче в горах пропал мужчина

Спасатели и родственники разыскивают пропавшего франковца, который ночью отправился на вершину горы Хомяк, что на окраине города Яремче Ивано-Франковской области, и заблудился.

Об этом пишет местный сайт mi100.

23 декабря в 17.30 прикарпатским спасателям поступило сообщение от мужчины о том, что во время восхождения на гору Хомяк заблудился его товарищ (примерный возраст – 35 лет).

В 18.45 для проведения поисково-спасательных работ направлены 5 спасателей из Ворохты и 1 единица техники.

Спасатели совместно с родственниками и товарищем пропавшего провели обследование подножия горы Хомяк со стороны горы Женец. Были обследованы прилегающие лесные опушки, массивы вниз серпантином, но исчезнувшего мужчину не обнаружено.

Связь с потерпевшим отсутствует. Поиски продолжаются.

К слову, высота горы Хомяк составляет 1542 метра.

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