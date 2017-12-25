В Москве автобус заехал в подземный переход – погибли 5 человек, 15 ранены (18+)

Рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции Славянский бульвар на западе Москвы. В результате погибли пять человек, 15 получили ранения.

Автобус заехал на тротуар, сбил несколько человек, а затем въехал в подземный переход, где застрял на лестнице.

Спасатели извлекают раненых и погибших из-под автобуса, съехавшего в переход в Москве.

Что стало причиной аварии не уточняется. Об этом сообщает Meduza.

Читайте: Кровавая ДТП между ВАЗом и автобусом во Львовской области

К слову, в начале декабря водитель за рулем Nissan въехал в остановку общественного транспорта и сбил сбил трех человек, в том числе 12-летний ребенок.