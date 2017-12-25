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Момент заезда автобуса в подземный переход в Москве/
Момент заезда автобуса в подземный переход в Москве
В сети появилось видео момента заезда автобуса в подземный переход в Москве.
На видео видно, как автобус съезжает с проезжей части и буквально проваливается в подземный переход.
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Напомним, что сегодня рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции Славянский бульвар на западе Москвы. В результате погибли пять человек, 15 получили ранения.
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