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Момент заезда автобуса в подземный переход в Москве

В сети появилось видео момента заезда автобуса в подземный переход в Москве.

На видео видно, как автобус съезжает с проезжей части и буквально проваливается в подземный переход.

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Напомним, что сегодня рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции Славянский бульвар на западе Москвы. В результате погибли пять человек, 15 получили ранения.

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