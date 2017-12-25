В Вишневом двое грузин под действием наркотических веществ выехали на тротуар, где сбили женщину с детской коляской и 11-летнюю девочку. Пострадавших госпитализировали.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Увидев полицейских, водитель иномарки на запрещающий сигнал светофора выехал на встречную полосу и начал убегать. Пытаясь скрыться от полицейских, машина выехала на тротуар, где и произошла трагедия.

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Разъяренная толпа свидетелей едва не совершил самосуд. Иностранцев задержали, медицинская экспертиза установила, что виновные были под влиянием тяжелых наркотиков.

Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование. Какое наказание ждет задержанных не сообщается.







Грузины под наркотиками сбили женщину с младенцем и 11-летнюю девочку / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции Славянский бульвар на западе Москвы. В результате погибли пять человек, 15 получили ранения.

Фото: Киев Оперативный.