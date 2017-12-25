В Харькове взорвали авто экс-начальника полиции

Сегодня утром в Харькове во дворе дома по ул.Культуры подорвали машину экс-начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина.

В результате происшествия никто не пострадал, однако были повреждены ворота в гараж и семь соседних авто.

– Говорят, был слышен хлопок в 7.30. А под машиной обнаружили еще три неразорвавшиеся гранаты. Скорее всего, заложили 4 гранаты, которые должны были взорваться при начали движения автомобиля, но одна взорвалась раньше времени, – сообщает Интерфакс-Украина.

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К слову, вчера в 5.30 утра в многоэтажке по улице Данила Галицкого в Днипре прогремел взрыв. Это произошло, когда сотрудница полиции открывала дверь своей квартиры.