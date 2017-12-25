В Киеве мужчина выпал с седьмого этажа и остался жив. Спас его сугроб возле дома.

– Предварительно установлено, что в течение ночи соседи распивали спиртное. Впоследствии между ними возник конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин схватил нож, набросился с ним на оппонента и успел ударить в шею. Спасаясь от преследователя, потерпевший выпрыгнул из окна на седьмом этаже, а его обидчик лег спать, – рассказали в столичной полиции.

Очнувшись после падения, потерпевший обратился к консьержу дома, которая и вызвала скорую. У мужчины диагностировали перелом предплечья и резаные раны шеи, которые нанес ему сосед.

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Подозреваемого 39-летнего владельца квартиры, где происходили события, задержали. Ему грозит наказание предусмотрено ч.1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.









В Киеве снежный сугроб спас мужчину от смерти / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Харьковской области мужчина открыл огонь по полицейским, а затем выстрелил себе в голову. Он умер в больнице.

Фото: Нацполиция Киева.