В Одессе мужчина с голым торсом разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет.
– Водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения, – рассказали в Одесской полиции.
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Виновника ДТП задержали и составили протоколы по ряду статей, в том числе Нарушение ПДД, повлекшее ДТП и Управление в состоянии опьянения.
В Одессе водитель Peugeot протаранил Жигули и пытался заехать в супермаркет / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции Славянский бульвар на западе Москвы. В результате погибли пять человек, 15 получили ранения.
Фото: Нацполиция Одессы.
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