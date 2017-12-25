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В Одессе водитель Peugeot протаранил Жигули и пытался заехать в супермаркет

В Одессе мужчина с голым торсом разбил витрину магазина и пытался на автомобиле заехать в супермаркет.

– Водитель-нарушитель имел явные признаки алкогольного опьянения, – рассказали в Одесской полиции.

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Виновника ДТП задержали и составили протоколы по ряду статей, в том числе Нарушение ПДД, повлекшее ДТП и Управление в состоянии опьянения.

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В Одессе водитель Peugeot протаранил Жигули и пытался заехать в супермаркет / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что рейсовый автобус въехал в подземный переход около станции Славянский бульвар на западе Москвы. В результате погибли пять человек, 15 получили ранения.

Фото: Нацполиция Одессы.

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