Из-за шутки туристов в Таиланде слон растоптал гида

В парке провинции Чонбури (Таиланд) 17-летний слон Пай растоптал гида после того, как один из туристов дернул животное за хвост.

Во время фотосессии на спине слона сидели две девушки. После того как кто-то дернул Пая за хвост, он сбросил их на землю и начал атаковать туристов. Гид попытался остановить животное, но слон сбил его с ног и растоптал, пишет Daily Mail.

После инцидента работникам парка удалось схватить слона и привязать его к дереву.

Мауг Ау Юньгун, проработавший с Паем более 15 лет, говорит, что ранее животное не проявляло никаких признаков агрессии. Скорее всего, неадекватное поведение экскурсантов его напугало.

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Полиция Таиланда выясняет подробности произошедшего. Будет ли наказан турист, дернувший слона за хвост, неизвестно.

Недавно в Таиланде слониха убила хозяина и накрыла его тело ветками.

Фото: Imgur