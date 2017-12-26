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Пуля в глаз: в Днипре мужчина выстрелил знакомому в лицо

В Днипре во время конфликта мужчина выстрелил в глаз своему знакомому из травматического пистолета.

Пістолет у руці

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Пострадавшего доставили в больницу.

– Оперативным действиям подозреваемого в стрельбе задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции. Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщения о подозрении и избрании меры пресечения, – говорится в сообщении.

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Злоумышленнику грозит наказание по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений).

К слову, Нацполиция совместно с одним из подразделений СБУ пресекла деятельность преступной организации из пяти человек, которая похищала и убивала людей в Киеве.

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